Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nda korkutan yangın

Yangın, saat 14.15 sıralarında Şişli Bomonti Silahşör Caddesi üzerindeki Tarihi Bomonti Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın atıl haldeki binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Grup Amirliği ve Kağıthane itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracının yardımıyla çatıdaki yangına müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucundan yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi.

Üst katlardan film izler gibi izlediler

Öte yandan, çalışmalar sürdüğü esnada caddeye dökülen vatandaşlarda sosyal mesafe kurallarını yine unuttu. Yanan binanın hemen yanındaki otoparkın üst katlarındaki çalışanlar ise çalışmaları film izler gibi izledi. Yangın nedeniyle cadde bir süreliğine güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur