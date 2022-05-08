Tarihi Buca Cezaevi'nde yıkım bitmek üzere

30 Ekim 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar görmesi üzerine boşaltılan ve yıkım kararı alınan Buca Cezaevi için geçtiğimiz mart ayında yıkım ihalesi gerçekleştirilmiş ve yıkıma başlanmıştı. 8 Mart günü başlayan Buca Cezaevi'ndeki yıkımda sona gelindi.

Cezaevi arazisinde bulunan lojmanlar ve avlu duvarlarının dışındaki tüm kısımlar yıkılırken, Buca Cezaevi'nden geriye yalnızca molozlar kaldı. Yıkım ihalesini alan firmanın yetkilileri, yıkımın önümüzdeki 1 hafta içerisinde tamamen biteceğini bildirdi. Alandaki yıkım çalışmaları dron ile de görüntülendi.

Yerine ne yapılacağı tartışma konusu olmuştu

Yıkım sürecinin başlamasının ardından Buca Cezaevi'nin yerine ne yapılacağı tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili geçen haftalarda açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, tüm kurum ve kuruluşların görüşünü aldıklarını ve bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, alanın büyük bir kısmının Adnan Kahveci Bulvarı ile bağlanacağını, bir kısmın yeşil alan ve kapalı pazaryeri olarak değerlendirileceğini söylemişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması çağrısını yineleyerek, "Buca'mızın daha çok yeşile ihtiyacı var. Gelin hep birlikte Buca'yı betona teslim etmemek, Buca'ya nefes olmak için güç birliği yapalım. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazırız” açıklamasında bulunmuştu.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri

