Tarihi eserleri satmak için Bursa'ya geldi, kıskıvrak yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce İstanbul ilinde ikamet eden E.B. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için Bursa iline geleceği bilgisi elde edildi. Şahsı yakalamak için Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminaline operasyon düzenleyen jandarma ekipleri E.B. isimli şahsı otobüsten indikten sonra kıskıvrak yakaladı. Şüpheli E.B. isimli şahıs üzerinde bulundurduğu 67 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 6 adet taş obje, 1 adet gümüş taşlı yüzüğü satmak için Bursa'ya geldiğini belirtti. Tarihi eser kaçakçısı E.B. gözaltına alınırken ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Serkan Akkuş - Fatih Çapkın