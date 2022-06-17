Tarihi Fevziye Güreşleri başlıyor

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye köyü Tarihi Fevziye Güreşleri'ne ev sahipliği yapıyor. Gelenekselleşen güreşlerin bu yıl 115'incisi gerçekleşecek. Fevziye, Türkiye'de böyle bir etkinliği en uzun süredir devam ettirebilen köy özelliği taşıyor. Yalova'da faaliyet gösteren Türkiye ve dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa'nın sponsorluğundaki müsabakalar yarın 12.00'de başlayacak.

55'i başpehlivan olmak üzere yüzlerce yağlı güreşçinin yer alacağı tarihi güreşlerde ‘Ağa' unvanını ise geçtiğimiz yıl unvanı Orbay Tuna'dan teslim alan DowAksa İcra Kurulu Başkanı Douglas Parks taşıyor.