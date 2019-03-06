Tarihi ilkokul onarım bekliyor

Gökçeler köyü sakinlerinden İsmail Türkoğlu, "Köyümüzün okulu 1935 yılında 5 sınıflı yapılmış olup, alt kısımda bahçesi vardır. Öğrenciler için parsellenmiş alanlarda tarım çalışmaları yapardık. İlkokulumuzun tekrar aynı özelliklerde restore edilmesi için Vakıfların bu konuyla ilgilenmesini arzu ediyoruz” dedi.

Gökçeler köyünde yaşamını sürdüren İsmail Çakır, “Ben çocukluk yıllarımda, bu okulun sınıflarında öğrenim görmüştüm. Bazen bir kitap ve roman okumak için buraya geliyorum, okulun bu durumunu gördükçe çok üzülüyorum. Bu durum içler acısı, okulun durumu gözler önünde. Buranın aslına uygun bir şekilde tekrar onarılmasını ve kütüphane veya müze şeklinde yapılmasını istemekteyiz” diye konuştu.

Emekli memur İsmail Türkoğlu, Tarihi İlkokul binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiye ettiği “ Millet Kıraathanesi” şeklinde düzenlenmesini istediklerini ifade etti.

Tarihi İlkokul binasına komşu olan Gökçeler köyü sakinlerinden Fatma Şahin, Fatma Yıldırım ve Dudu Bayram, yıllar önce çatısı son kez aktarılan tarihi binaya hiç bakım yapılmadığını, bazen saman deposu olarak kullanıldığını belirterek, okulun yıkılıp gitmesine çok üzüldüklerini söylediler.

Mehmet Emin İncekulak