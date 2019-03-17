Tarihi lahit maviye boyandı

Bursa'nın İznik ilçesi Hisardere yolu üzerindeki zeytin tarlasında 2 yıl önce gün yüzüne çıkartılan mermer lahit, müze müdürlüğü bahçesine taşınmıştı. Lahit mezar, üzerine branda örtülerek koruma altına alındı. Üzerinde Eros ve Herkül kabartmaları olan lahit mezar, örtülen branda nedeniyle mavi renge boyandı. Olay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un İznik Müzesini ziyaret etmesiyle ortaya çıktı. Roma döneminden kalan lahit mezarın üzerinde 2 yıla yakın zamandır örtülü olan mavi branda kaldırıldı. Mermer lahit mezarın üzerindeki heykellerin maviye boyandığı görüldü.

Halil Ataş



