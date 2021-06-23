Tarihi su kemerlerine ulaşım kolaylığı

Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Balı Mahallesi'nde bulunan tarihi Su Kemerleri'ne ulaşım için beton yol yapıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, yaya ve araç ulaşımı için yolda çalışma başlattıklarını belirterek; “Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın kentin tarihi ve kültürel mekanlarına ulaşım konusunda gerekli çalışmaların yapılması yönündeki talimatı üzerine Balı Mahallesi sınırlarımız içerisinde 2 kilometrelik yol üzerinde çalışma yapıyoruz. Ulaşım için beton yol uygun olduğundan ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede bu yol üzerindeki çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi.

İsmail Yasin Akçın