Tarım-GFE yıllık yüzde 6,74, aylık yüzde 0,61 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE (2015=100), 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,74 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,53 artış gösterdi.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,55, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,97 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 10,06 artış gösterdi.

YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 10,51 İLE VETERİNER HARCAMALARI ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,77 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 2,66 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış sırasıyla yüzde 16,49 ile makine bakım masrafları, yüzde 11,28 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 9,78 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 0,25 İLE HAYVAN YEMİ ALT GRUBUNDA OLDU

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,09 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. 2020 Temmuz ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 2,70 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1,15 ile diğer mal ve hizmetler oldu.