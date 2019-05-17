Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Kaza saat 08.30 sularında Aksaray - Konya Karayolunun 22'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nail K. (43) idaresindeki 63 E 5124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampol devrildi. Minibüsün adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü ile minibüste bulunan karısı ve 11 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan ailenin Şanlıurfa'dan Aksaray'a geldiği ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can