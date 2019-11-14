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Tarım-ÜFE Ekim'de arttı

Tarım-ÜFE Ekim'de arttı
Tarım-ÜFE Ekim'de arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2019 Ekim döneminde bir önceki aya göre yüzde 1,70 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,64 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,88 artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,90, balıkçılıkta yüzde 2,57 azalış, gerçekleşti.

Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,67, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,34 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 2,93 azaldı

Alt tarım gruplarından; yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 9,61, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,05 ve tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 0,15 artış, çeltik yüzde 2,01, turunçgiller yüzde 0,91 azalış gösterdi.

Ekim 2019'da endekste kapsanan 92 maddeden; 10 madde bu ay endekse girerken, 41 maddenin fiyatlarında artış, 36 maddenin fiyatlarında azalış, 5 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.
(EE-E)

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