Tarım ve hayvancılık sektörünün en büyük buluşma noktası: Agroexpo

2019 yılında gerçekleşen ve organizasyonunu Orion Fuarcılık'ın üstlendiği Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 70 ülkeden 854 katılımcı firmayı 337 bin 240 ziyaretçiyle buluşturmuştu. 14 yıldır dünya çapında başarılara imza atan Agroexpo, iki binin üzerinde iş adamı arasında gerçekleşen ikili görüşmeler sayesinde, 600 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturarak sektörün lider fuarı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Orion Fuarcılık Genel Müdürü Burak Tan, ulusal ve uluslararası platformda, sektörün en büyük buluşma noktası haline gelen Agroexpo'yu düzenlemekten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, yurt dışından önemli üreticiler, tarım teknoloji firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere A'dan Z'ye tüm tarım sektörünün İzmir'de buluşacağını söyledi.

Yöresel lezzetler ve gıda teknolojileri bu yıl Agroexpo'da

Türkiye'nin önde gelen gıda firmalarını bir araya getiren Agroexpo, farklı sektörlerden birçok firmanın stantlarının yer alacağı fuarın D holünde, 06-09 Şubat 2020 tarihlerinde yöresel lezzetlerin tanıtılması için dev bir platform oluşturacak. Agroexpo ayrıca, gıda ve içecek ürünleri, yöresel ürünler, sertifikalı organik ürünler, doğal ürünler başta olmak üzere pek çok ürün ile geniş bir katılımcı kitlesini ağırlayarak sektör firmalarının da buluşma noktası olacak.

Bunun yanı sıra AGROEXPO, tüm dünyada hızla gelişen süt ve et sektörlerine yönelik; kesim, işleme, dolum, soğutma, depolama, lojistik ve ambalaj konularına yenilikçi çözümler üreten dev firmaları ve nitelikli ziyaretçileri 2020 yılında bu dev çatının altında bir araya getirecek.

Avrupa standartlarında düzenlenen ve bin kişilik oturma kapasitesine sahip aktivite alanında, 15. yıla özel olarak düzenlenecek olan inovasyon sunumları, sektörel paneller ve çok çeşitli Agroexpo etkinlikleri, tüm gözlerin yeniden İzmir'e çevrilmesini sağlayacak.

Girişlerin ücretsiz olduğu fuar, düzenlenen ziyaretçi organizasyonları ile birlikte Türkiye'nin bütün bölgelerinden çiftçilere, yurt içi ve yurt dışı tarım profesyonellerine ve sektör temsilcilerine Fuar İzmir'de 15. kez kapılarını açacak.