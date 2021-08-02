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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son verileri açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son verileri açıkladı!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son verileri açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “32 ilde 119 yangın kontrol altında, Antalya’da 2, Muğla’da 4 ve Tunceli’de 1 olmak üzere 7 yangın devam ediyor” dedi.

Bakan Pakdemirli duyurdu: 119 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son açıklamada 119 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan devam eden 7 yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

119 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada, 119 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Pakdemirli, "#OrmanınKahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor." dedi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz. Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak 9 İHA 45 helikopter 6 yönetim helikopteri 1 insansız helikopter 708 arazöz ve su tankeri 120 iş makinası 4800 #OrmanınKahramanları görevde." denildi

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