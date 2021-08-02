Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son verileri açıkladı!

Bakan Pakdemirli duyurdu: 119 yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son açıklamada 119 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan devam eden 7 yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor.
119 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada, 119 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Pakdemirli, "#OrmanınKahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor." dedi.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz. Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak 9 İHA 45 helikopter 6 yönetim helikopteri 1 insansız helikopter 708 arazöz ve su tankeri 120 iş makinası 4800 #OrmanınKahramanları görevde." denildi