Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili son verileri açıkladı!

Bakan Pakdemirli duyurdu: 119 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı son açıklamada 119 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Öte yandan devam eden 7 yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor.

119 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli yaptığı son açıklamada, 119 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. 7 yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Pakdemirli, "#OrmanınKahramanları büyük bir özveri ile mücadeleye devam ediyor." dedi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Ülkemizdeki orman yangınlarıyla topyekün savaşıyoruz. Son 5 günde 32 ilde 119 orman yangını kontrol altına aldık. 13 su atar, 3 idari uçak 9 İHA 45 helikopter 6 yönetim helikopteri 1 insansız helikopter 708 arazöz ve su tankeri 120 iş makinası 4800 #OrmanınKahramanları görevde." denildi

İLGİLİ HABER Buğday ekili 8 dekarlık alan kül oldu

İLGİLİ HABER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Marmaris’te

İLGİLİ HABER Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti