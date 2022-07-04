Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu

Olay, Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli çiftçi oğlu ile birlikte hayvanları için ekip biçtirdiği otları römorku ile ahırına getirmek için tarlasına gitti. Otları römorka yükleyen çiftçi, tarlada geriye kalan çöpleri de yakmak istedi. Bu esnada rüzgarında etkisiyle alevler biranda römorka sıçradı. Traktörü, römork kısmından ayıran çiftçi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ot yığınları tamamen küle dönerken, traktörün römorkunda da maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangın anı ve sonrasında yaşananlar ise o an bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; çiftçinin, alevlere teslim olan römork kısmından traktörünü kurtarması ve bir süre sonra itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi yer aldı.

Murat Hazer

