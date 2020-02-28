TARSİM, Azerbaycan'da “Niyet Beyanı” imzaladı

Türkiye Tarım Sigortaları Kanunu (5363 sayılı) esas alınarak hazırlanan, Azerbaycan AGRAR (Tarım) Sigortaları Fonu Kanunu Milli Meclis'te 19 Ağustos 2019 tarihinde kabul edilmiş ve Azerbaycan'ın resmi gazetesinde yayınlanmıştı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, “TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ile Azerbaycan Cumhuriyeti AGRAR (Tarım) Sigortaları Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Fuad Sadigov arasında imzalanan “Tarım Sigortaları Alanında İş Birliği Niyet Beyanı” kapsamında, kardeş ülke Azerbaycan'la tarım sigortasına ilişkin çeşitli başlıklardaki deneyimlerin paylaşılacağı ve yeni sisteme destek sağlanacağı belirtilerek, iş birliğinin her iki ülke için hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

İmza töreninde, ülkemizi temsilen, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özlü, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir yer aldı.”