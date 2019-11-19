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Tartıştığı eşini bıçakladı

Tartıştığı eşini bıçakladı
Tartıştığı eşini bıçakladı

Bursa'nın İznik ilçesinde karı-koca arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Tartıştığı eşini bıçakladı - Tıkla İzle

Olay, İznik İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde B.S. ve E.S.'nin yaşadığı evde meydana geldi. B.S. (30), eşi E.S. (35) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüşürken sinirlerine hakim olamayan B.S., eline aldığı bıçağı eşi E.S.'nin bacağına salladı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın, evden dışarı kaçarak yardım istedi. Eşinin kendisini bıçakladığını söyleyen yaralı kadına vatandaşlar, ambulans çağırdı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği E.S., İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bacağından hafif yaralanan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri de saldırgan kocayı kısa sürede yakalamayı başardı.

Halil Ataş

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