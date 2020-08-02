İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Kahramanmaraş'ta tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren koca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Ali Y. (38) boşanma aşamasındaki eşi Sevgi Y.'nin (28) annesinin evine gelerek tartıştı. Kayınvalidesi ve eşiyle tartışması kavgaya dönüşen Ali Y. eşini ve kayınvalidesini darp etti. Bir müddet sonra eşi Sevgi Y'yi tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçan Ali Y'. polis tarafından yakalandı.

Olay sonrası Sevgi Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, annesi Dürdane D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.