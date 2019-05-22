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Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı
Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Şanlıurfa’da müşterisiyle tartışan banka çalışanın yakınları, sopalarla müşterinin otelini bastı. Sopalı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bankada meydana geldi. İddiaya göre, bir otel sahibi ile banka çalışanı kadın personel arasında kredi kartında yaşanan problem nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından fenalık geçiren banka çalışanı kadın, durumu yakınlarına anlattı. Banka çalışanı kadının yakınları, müşterinin sahibi olduğu oteli bıçak ve sopalarla basıp çalışanları darp etti. Olay yerine polis ekipleri kavgaya müdahale ederken 3 kişi de gözaltına alındı. Olayda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altını alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ahmet Kolsuz

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