Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre kamyonet ile sebze satışı yapan N.A. isimli satıcıya zabıta ekipleri uyarıda bulundu.

Yaşanan tartışma üzerine zabıtaya silah çektiği iddia edilen satıcı, Yücel Atmaca isimli zabıta memurunun ayağının üstünden geçerek kaçtı. Atmaca hastaneye kaldırılırken N.A. ise evinin sokağında polis tarafından gözaltına alındı.

Eşi uzun süre direndi

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri söz konusu kamyoneti incelemek üzere otoparka çekmek istedi. Bu sırada polisin karşısında duran kadın polislere bir süre direndikten sonra ikna olarak kamyonetin önünden çekildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Murat Delice

