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Taşan dere nedeniyle 6 ahır ve 5 ev su altında kaldı

Taşan dere nedeniyle 6 ahır ve 5 ev su altında kaldı
Taşan dere nedeniyle 6 ahır ve 5 ev su altında kaldı

Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı bir köyde yağmurla birlikte eriyen kar sularının dereyi taşırması nedeniyle 200 dekar arazinin yanı sıra 6 ahır ve 5 evin suyla dolduğu öğrenildi.

Bingöl genelinde etkili olan sağanak yağışla birlikte eriyen karın da etkisiyle Karlıova ilçesine bağlı Çatak köyündeki dere önceki gün taştı. 2 gündür taştığı için araziye akan derenin şu ana kadar 200 dekar arazi, 6 ahır ve 5 evi suyla doldurduğu öğrenildi. Köy sakinleri bölgede inceleme ve gereken çalışmanın yapılmasını talep etti.
Ahırların su altında kalması nedeniyle birçok hayvanın tahliye edildiğini de aktaran köy sakinleri, kapalı mekanları olmadığı için hayvanların dışarıda kaldığını dile getirdi.

Yoğun yağışla birlikte derenin taştığını aktaran Köy Muhtarı Adem Çınar ise şu ana kadar 200 dekar arazi, 6 ahır ve 5 evin suyla dolduğunu aktardı.  

Ayhan Turhan

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