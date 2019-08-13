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Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı

Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı

Kurban Bayramı tatilini erken tamamlayan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tekirdağ-İstanbul Yolunda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı - Tıkla İzle

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip Trakya istikametine giden tatilcilerin, dönüş yolculuğu erken başladı. Dönüş yolculuğunu son güne bırakmayıp, trafikte çile çekmek istemeyen tatilciler İstanbul girişinden itibaren yoğunluğa neden oldu. Başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesindeki illere gitmek için yola çıkan tatilciler Silivri'den itibaren TEM'de uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul yoğunluk haritasında ise Silivri girişinden itibaren bazı bölgelerdeki yoğunluğun kırmızı olduğu görüldü.  

Volkan Kayalar

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