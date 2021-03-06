Tatvan'da düşen helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter kaza kırıma uğrayarak düşmüştü. Kazada helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş, Topçu Kd. Çvş. Nazmi Yılmaz, İsth. Alb. Şentürk Aydınyer, Bkm. Yzb. Salih Sarıoğlu, Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet Demir, Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer Umulu, Kr. Plt. Yzb. Tayfun Kureş, Kr. Plt. Yzb. Gökhan Uysal, Tekns. Kd. Çvş. Şükrü Karadirek ve P. Uzm. Çvş. Tolga Demirci şehit olurken Binbaşı Alptekin Köprülü ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak da yaralandı. Yaralıların tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşları da dün memleketlerine uğurlanmıştı.

"Helikopterin enkazı olay yerinden kaldırılıyor"

Tatvan'ın Çekmece köyü kırsalındaki Nemrut Dağı eteklerine düşen helikopterin enkazındaki kaza kırım ekiplerinin çalışmaları tamamladı. Helikopterin parçaları beyaz brandayla kapatılarak iş makineleri ve traktörlerle köydeki boş bir araziye taşıyor. Olay yerinden kaldırılarak köyde toplanan enkazın şuan nereye taşınacağı bilinmiyor. Enkazın olduğu Çekmece köyü, jandarma ekiplerince giriş çıkışlara kapatırken, gazeteciler ise köyün girişinde jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktasında bekliyor.