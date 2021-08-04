Tavas'taki yangın kısmen kontrol altına alındı

Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi Çakıroluk mevkiinde meydana gelen ormanlık yangını kontrol altına alındığı Denizli Valiliği tarafından açıklandı. Denizli Valiliği tarafından yangın ile ilgili yapılan yazılı açıklama da şöyle; “Tavas İlçemiz Çakıroluk mevkiinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları halen devam etmektedir. Bölgede Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüze ait arazözler ile devletimizin tüm birimleri, araç ve personeli ile birlikte halkımızın da cansiperhane desteğiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Günün ışıması ile birlikte yangına helikopter desteği ile tekrar müdahaleye devam edilecektir” denildi.

Semih Can Yılmaz - Hüseyin Yılmaz

