Tavuk eti üretimi yüzde 11,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 187 bin 979 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 58,6, tavuk eti üretimi yüzde 11,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,2, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 1,7 arttı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 9,4, tavuk eti üretimi yüzde 6,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,4, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 0,9 arttı.

Haziran ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 2,4 artarak 187 bin 979 ton olarak gerçekleşti.

Aynı ayda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 3,3 artarak 105 milyon 629 bin adet olurken tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,5 azalarak 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 23,2 artarak 6 bin 294 ton olarak gerçekleşti.