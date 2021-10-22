Tayland, 1 Kasım'da 46 ülkeye karantinasız seyahate izin verecek

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılamaların hız kesmeden devam ettiği Tayland'dan, 46 ülkeden gelen turistlere Covid-19 karantinasına gerek duyulmadan Tayland'a seyahat hakkı kararı geldi. Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha yaptığı açıklamada, 46 ülkeden gelen ve Covid-19'a karşı tamamen aşılı turistlerin, 1 Kasım tarihinden itibaren Covid-19 karantinasına girmeden Tayland'a seyahat edebileceğini ifade etti. Prayuth, turistlerin hava yoluyla aracılığıyla ülkeye geldikleri, Covid-19 aşıları eksiksiz oldukları ve Covid-19 olmadıklarını gösteren bir belgeye sahip oldukları sürece zorunlu karantinayı gerek duymayacaklarını kaydetti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, izin verilecek olan 46 ülke aralarında İngiltere, ABD, Çin, Singapur, Almanya ve Avustralya'nın da bulunduğu belirtildi.