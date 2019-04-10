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Tayland'da AVM'de yangın: 2 ölü, 16 yaralı

Tayland'da AVM'de yangın: 2 ölü, 16 yaralı
Tayland'da AVM'de yangın: 2 ölü, 16 yaralı

Tayland’ın başkenti Bangkok'ta bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Bangkok'un merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Acil Durum Sözcüsü çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini 16 kişinin de yaralandığını kaydetti. Polis Sözcüsü Krissana Pattanacharoen ise hayatını kaybedenlerden birinin alevlerden kurtulmak için yüksekten atlayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin bir sonraki emre kadar kapatıldığını açıkladı. Kwanmuang, “Yangına sebep olan şeyi bulmalıyız, polis olayı inceleme altına aldı” dedi.
Yerel medya ise yangının, alışveriş merkezinin otel bölümünde bulunan bir evrak deposunda başladığını ileri sürdü.  

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