İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tayland'da göstericiler ile polis arasında arbede

Tayland'da göstericiler ile polis arasında arbede
Tayland'da göstericiler ile polis arasında arbede

Tayland’da halk Kral Maha Vajiralongkorn'un kontrolünde olan ordu birimi üstündeki kontrolünü bırakması için gösteri düzenledi. Askeri üsse yürüyen göstericilere polis müdahale etti.

Tayland'daki monarşi karşıtı protestolar devam ediyor. Başkent Bangkok'ta sokağa inen yüzlerce kişi Kral Maha Vajiralongkorn'un kontrolünde olan 1. Piyade Alayı üssüne yürüyerek, Vajiralongkorn'un ordu birimi üzerindeki kontrolünü bırakmasını istedi. Askeri üsse yürüyen göstericilere, polis sert müdahale etti. Polis, üssün önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken, göstericiler ise polise taş ve şişeler atarak karşılık verdi.

Protestodaki liderlerden Chukiat Sangwong yaptığı açıklamada, Başbakan Chan-ocha'ya atıfta bulunarak, “Prayuth'un bu hafta başında Tayland'da Myanmar'dan bir askeri hükümet yetkilisini karşılaması, oradaki diktatörü desteklediğini de gösteriyor” dedi.

Protestocular ayrıca, ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu Myanmar'daki darbe karşıtı protestolara da destek verdi.

Bangkok'taki 1. Piyade Alayı, Başbakan Prayuth Chan-ocha hükümetinin 2019'da kralın kontrolüne devrettiği birkaç ordu biriminden biri olarak biliniyor.

Tayland çoğunluğu gençlerden oluşan siyasi hareket, geçtiğimiz yıldan bu yana hükümetin istifasını ve monarşide reform yapılması yönünde çağrılarına devam ediyor.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.