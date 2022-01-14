Tayland'da kaplan cinayeti

Tayland'da sığır yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan 4 kişi, hayvanlarını yediğini iddia ettiği 2 Bengal kaplanını tuzak kurarak öldürdü.

Tayland basınında yer alan haberlere göre Myanmar sınırı yakınında bulunan Thong Pha Phum Milli Parkı yetkilileri geçtiğimiz Çarşamba günü bölgedeki bir kamp alanında derisi yüzülmüş halde 2 Bengal kaplanı buldu.

Ayrıca kamp alanına terk edilmiş 4 silah da ele geçiren yetkililer, durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Hayvanlarımızı yediler, bu yüzden kaplanları vurduk"

Thong Pha Phum polis merkezine götürülen şüpheliler, ilk ifadelerinde suçlamayı kabul etti. Sığır yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan 4 kişi, kaplanların düzenli olarak hayvanlarını yediğini, bu yüzden kaplanları vurduklarını söyledi. İntikam almak isteyen şüphelilerin, kaplanları kamp ateşinde kızartarak yemeye hazırlandıkları, ancak bölgeye yaklaşan görevlileri fark edince silahlarını da olay yerinde bırakarak kaçtıkları öğrenildi.>

Burak Ersoy

