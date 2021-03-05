Tayland'da Sinovac'ın korona aşısını yaptıran sağlık çalışanı alerjik reaksiyon gösterdi

Covid-19 aşılama programına geçtiğimiz Pazar günü sağlık çalışanları ile başlayan Tayland'da, Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul'dan "yan etki" açıklaması geldi. Samut Sakhon Hastanesi'nde çalışan 28 yaşındaki kadın bir doktorun Salı günü aşılandıktan sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma gibi yan etkilere maruz kaldığını açıklayan Anutin, "Aşı uzmanları semptomların Covid-19 aşısı ile bağlantılı olup olmadığını araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırıldı

Daha önce penisiline karşı alerji geçmişi bulunduğu öğrenilen doktorda gözlenen yan etkilerle ilgili detaylı bilgi veren Hastalık Kontrol Departmanı Genel Müdürü Opas Karnkawinpong ise şahsın aşılamanın ardından iyi göründüğünü, ancak 4-5 saat içinde yan etkilerin ortaya çıktığını ifade etti. Düşük tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan doktorun sağlık durumunun, adrenalin uygulandıktan sonra normale döndüğü kaydedildi.

Öte yandan, Çarşamba itibarıyla aşılanan 7 bin 262 kişinin 20'sinde hafif yan etkiler ortaya çıktığı, belirtilerin ağırlıklı olarak yorgunluk, kas ağrısı ve mide bulantısı olduğu ifade edildi. Tayland'da korona virüs salgınında şu ana kadar 26 bin 241 vaka kaydedilirken, 85 kişi hayatını kaybetti.

Burak Ersoy