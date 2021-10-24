İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tayvan'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Tayvan'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

Tayvan’da 6.5 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

Tayvan, 6.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem adanın kuzey ve doğu kesimlerinde hissedildi. Depremin merkez üssünün Yilan ilçesi olduğu açıklanan depremde, başkent Taipei'de de binaların sallandığı kaydedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı kaydedilmezken, Taipei metrosunun kısa süreliğine kontroller için kapatıldığı, kısa bir süre sonra yeniden açıldığı aktarıldı.

Dünyanın en büyük sözleşmeli fason üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing çalışanlarını tahliye ettiklerini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, tüm sistemin normale döndüğü açıklandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.