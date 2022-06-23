Tayyip Kanarya, Amedspor 1 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 2.Lig ekiplerinden Amedspor Kayserili golcü Tayyip Kanarya'yı kadrosuna kattı. Son olarak Bayburt İl Özel İdarespor takımında forma giyen 1995 doğumlu golcü oyuncu Tayyip Kanarya yeni sezonda Amedspor forması giyecek. Tayyip Kanarya, Diyarbakır'a giderek resmi sözleşmeye imza attı. Geçen sezon ligin ilk yarısında Uşakspor forması ile 17 maça çıkan Tayyip, ligin ikinci yarısında ise Bayburt İl Özel İdarespor forması ile 21 maça çıktı. Toplamda 38 maça çıkan golcü oyuncu 9 gol kaydetti. Forvet futbolcu Tayyip Kanarya, “Yeni sezonda Amedspor ile anlaştım. Her iki taraf için hayırlı olsun, sonu şampiyonluk olsun” dedi.

Yüksel Yıkılmaz