TBMM Başkanı Mustafa Şentop 81 ilden gelen gençlerle buluştu

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Halkla İlişkiler binasında bulunan Konferans Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlerle bir araya geldi.

Şentop yaptığı açıklamada, “Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok vatan toprağı işgal altındayken bu işgale karşı yürütülen direniş ve bağımsızlık hareketleri var. Tam bağımsızlığı sağlayacak iradeyi ortaya koymak ve bunu gerçekleştirmek zaruretiyle karşı karşıyayız. 19 Mayıs 1919 tam bağımsızlık hedefi gerçekleştirmek üzere istiklal mücadelesinin meşale yaktığı için bugün çok önemli bir olay olarak karşımızda duruyor” ifadelerini kullandı.

Şentop, millete dayanarak mücadele yürütmeyi tercih ettiklerinin altını çizerek, “Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bizlere bıraktığı en önemli miras budur. Bir hareket yürütülecekse, millete dayanarak yürütülecektir. Meşruiyet, yapılan hareketin kanunlara, hukuka uygun olmasıdır. 23 Nisan 1920'de açılan Meclisin faaliyet gösterebilmesi için hukuki bir temelin olması lazım. Meşruiyet en önemli şartlarından birisidir İstiklal Harbi'nin” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise, Atatürk'ün ‘Bütün ümidim gençliktedir' sözlerine atıf yaparak, “Türkiye'nin ümidi gençlerdedir. Türkiye'nin bugünleri, heyecanı, yarınları gençlerdir. Sevgiyi, adaleti, kardeşliği birlikte güçlendirecekler, Cumhuriyete ve demokrasiye birlikte sahip çıkacaklar” diye konuştu.

Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani

