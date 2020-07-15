TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Programa, şehit yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Şentop, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi. Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Şentop, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Abdullah Sarica - Emre Yüzügüldü

