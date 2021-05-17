TBMM Başkanı Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü

Meclis Başkanı Şentop, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesinde İsrail'in Filistin'e saldırılarına değindi. Şentop, “Filistin'den gelmeye devam eden dozajı mütemadiyen artan acı haberler, dünyadaki iki milyarı aşkın Müslümanı derinden rencide ediyor. Filistin'e yönelik bu baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, Gazze'de bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden vahim durumu gördükçe endişeleniyoruz. Siyonist İsrail'in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yanlarında, arkalarında duracağız.

İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üyesi bulunduğumuz uluslararası parlamenter teşkilatları, başta İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri Ülkeler Parlamenterler Birliği, farklı uluslararası parlamenterler teşkilatları meseleye derhal ve en kuvvetli şekilde etkili bir tepki verilmesi için harekete geçirmemiz gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Halbusi ise, “Bizim Irak olarak tutumumuz sabittir, esaslıdır. Halk ve yetkili makamlar olarak Filistin halkının tam haklarının verilmesini vurgulamak istiyorum. Filistin'e yönelik saldırıların son bulmasını istiyoruz. Biz de Arap ülkeleri olarak yakın günlerde Arap Parlamentolar Birliği çatısı altında bir araya geldik. Bütün Arap ülkeler olarak ve oradan ortak tutum sergilemek açısından İslam Ülkeleri Parlamentolar Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı Örgütü çatısı altında hep birlikte ortaya çıkalım, hep birlikte bu zalimlere ne yapabiliriz bunun yapılmasını kararlaştırdık. Bu bölgede bulunan ülkeler olarak basit anlaşmazlıklar var aramızda. Artık zamanı geldi, bu anlaşmazlıkları mutlaka bertaraf etmemiz lazım. Bu anlaşmazlıklar geçilemez değil, önümüzde sınamalar var ancak bu şekilde bunların üstesinden gelebiliriz eğer bir olabilirsek” şeklinde konuştu.

Ahmet Umur Öztürk