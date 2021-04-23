TBMM Başkanı Şentop'tan Devlet Mezarlığı'na ziyaret

TBMM Başkanı Şentop, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret ederek devlet büyüklerinin mezarlarına karanfil bıraktı. Şentop, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un mezarını da ziyaret etti. Burada dua okunurken, Akbulut'un kabrine karanfil bırakıldı. Akbulut'un mezarlığından ayrılan Şentop, Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit'in mezarlarına da uğrayarak karanfil bıraktı.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Şentop, “Malumunuz 23 Nisan. TBMM'mizin açılışının 101'inci yıldönümü idrak ettik. Onunla ilgili programlarımız vardı. Tamamlandıktan sonra da bu devlet kabristanında İstiklal Savaşımızın komutanlarının bulunduğu, aynı zamanda TBMM'nin başkanlarının bulunduğu kabirler var. Onlara da ziyarette bulunduk. Fatiha okuduk” dedi.

Mevlüt İşli – Mustafa Cenik – İbrahim Berat Yılmaz

