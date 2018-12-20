TBMM Başkanı Yıldırım'dan köprü geçiş cezaları ile ilgili flaş açıklama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç sahiplerinden oluşan 18 kişilik heyetle Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünde bir araya geldi. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda Binali Yıldırım, mağdurların sorunlarını dinledi.

“Geçişlerle ilgili Ulaştırma Bakanlığımız yeni bir düzenleme yapması gerekiyor”

Heyetle yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden 2017-2018 yılı içerisinde geçiş yapan bazı araçların cezalı geçiş durumuna düşmesi sonucu tahakkuk eden cezalar. Küçük kamyonetler, transporterler ve buna benzer kamyon olmayan ama minibüs gibi küçük ebatlı kamyonet gibi araçlar. Bu araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsünün açılmasıyla beraber normal şartlarda uluslararası tanıma göre 2'nci sınıf, 3'üncü sınıf, 5'inci sınıf araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçme mecburiyeti geldi. Buna yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı alındı. Burada 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci sınıflarda sorun yok. Sorun 2'nci sınıfa gören yani aks uzunluğu 3.20 santimetrenin üstünde çıkan küçük araçlarla ilgili. Bunlarla ilgili bir sorun var yaşanan mağduriyet var. Bu mağduriyeti yaşayan İstanbullu kardeşlerimizle beraberiz. Hepsi bu kadar değil 310 binden fazla hemşerimiz var. Burada sadece temsilciler var. Kartal, Kağıthane, Ümraniye şoförler odası başkanları ve araç sahibi hemşerilerimiz var. Biz onları dinledik, meseleyi anladık. Özet şu bir kere geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım. Bunların hangisinin kamyon olarak tabi tutulacağı ve hangilerinin dışarıda tutulacağı belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var bana da gösterdiler. Bir kamyonet geçiyor, bir transporter geçemiyor. Bunların gözden geçirilmesi icap ediyor. Bu yönde Ulaştırma Bakanlığımız yeni bir düzenleme yapması gerekiyor” dedi.

"Mart sonuna kadar müracaat edenlere ödedikleri paralar geri ödenecek”

Cezalarla ilgili çözüm bularak kökten çözüleceğini söyleyen Binali Yıldırım, “2017-2018 yılında toplam 5 milyon 800 bin geçiş yapılmış. Bunlar ciddi bir para tutuyor. Bunların 26 bin 744 adedinin yaklaşık 20 milyonu tahsil edilmiş. Diğerlerinin de tahsilatı için tebligat hazırlanmış. Burada arkadaşları dinleyince şunları anladık. Bir devlet idare gerekli duyuruları vaktinde yapmamış. Bir iletişim kopukluğu söz konusu, ikincisi meseleyi anlatamamışız. Bu köprü açıldı, buradan hangi araçlar geçecek, uygulama nasıl olacak bunlarda detaylarıyla sektörün ilgili sivil toplum kuruluşlarına anlatılmamış olay paylaşılmamış. İkincisi de bu uygulamanın sağlıklı ve hatasız işlemesini sağlayacak tanımlar olacak. Az önce verdiğim örnek kamyonetin geçişinde sorun yok bir minibüsünden geçince cezalı durumda kalıyor. Bu tip çelişkili durumlar var. Bunlarda doğrusu çok iyi irdelenmediği için uygulamadan doğan aksaklıklar var. Vatandaşlarımız bunun mağduru. Bu iki konunun düzeltilmesine ihtiyacı var. Bugünkü toplantının maksadı mağdur olan İstanbullunun burada bulunan arkadaşlarla 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk, dinledik. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık. Benim ilk işim bu konu ile ilgili inşallah düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı karayolları kanununa geçici bir madde koyarak kökten çözeceğiz. Bu düzenleme ile bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin meclisten geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi birinci iş bu. İkincisi dava açılmışsa bu davaların düşmesi için feragat edeceksiniz. Ödemiş olanlar da mart sonuna kadar müracaat ettikleri halde ödedikleri paralar geri ödenecek. İstanbul'da Türkiye'de vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı her türlü sorunda hep yanınızda olduk, bundan sonrada birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte benzer sıkıntılar yaşamayız. Bu kanun çıktıktan sonra UKOME buna uygun olarak yeni kararını alacak ve bu karar göre sizde rahat edeceksiniz. Bu uygulamayı çok daha yaygın bir şekilde bölge müdürlüğümüz ulaştırma bakanlığımız anlatacak. İnternet üzerinden duyurular yapılacak. Burada konuşulan ne varsa sizin tek tek söz alarak dile getirdiğiniz bütün konular eksiksiz çözülmüş olacak” diye konuştu.

Vedat Bayraktar

