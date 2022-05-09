TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma'da

Çanakkale'de, 1915'te döşediği mayınlarla bir ulusun temel taşlarını ören Nusret mayın gemisi 3 gün vatandaşın ziyaretine açıldı. TCG Nusret N-16 mayın gemisi, Bandırma Limanı'na demirledi.Dün akşam kente gelen gemi, sabah saatlerinde vatandaşların ziyaretine açıldı. Nusret mayın gemisi resmi olarak 10:00'da ziyaretçilere kapısını açtı. Yoğun olarak öğrencilerin ilgi gösterdiği gemide öncesi öğrencilere gemi hakkında bilgilendirme yapıldı, daha sonra da geminin işerisinde sinevizyon gösterimi yapıldı. Tek tek gruplar halinde güverte gezildi.

Mürettebatı ile birlikte Bandırma limanına demir atan TCG Nusret N 16 Mayın gemisi, aslı değil ancak aslına bire, bir uygunlarak 2011 de Gölcük tersanesinde inşa edildi. TCG Nusret Mayın gemisinin fiziki projesi ile 1915 kahramanı Nusret mayın gemisi ile birer, bir benzerlikle kalmayıp, geçmişi günümüze aktaran müze özelliği ile 1915'i günümüze taşıyor.

Çanakkale Deniz müzesi komutanlığı emrinde bulunan TCG Nusret Mayın gemisi Çanakkale İstanbul seferinde Bandırma limanına demir atarak konuklarını bekliyor. TCG Nusret mayın gemisi 9-10- Mayısta demirli bulunduğu Bandırma İskelesinde saat: 10:00 12:00 / 14:00-18:00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

Serhat Barış

