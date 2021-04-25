TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Şampiyonu Sorana Cirstea

1 numaralı seri başı, dünya 17 numarası Belçikalı raket Elise Mertens'i 1 saat 40 dakika süren final karşılaşmasında 6-1, 7-6 (3) yenen Cirstea 18 yaşında Taşkent'te kazandığı zaferin ardından 13 yıl sonra ikinci kupasını İstanbul'da kaldırdı. Klasmanda 67. Sırada bulunan Cirstea set kaybı yaşamadan geldiği finalde Mertens'in servisini beş kez kırdı ve ikinci servis puanlarının yüzde 70'ini kazandı.

Çiftlerde şampiyon Mertens/Kudermetova

Çiftlerde ise şampiyonluk 1 numaralı seri başı Elise Mertens ve Veronika Kudermetova'nın oldu. Belçika Mertens ve Rus Kudermetova, 2 numaralı seri başı Japon tandem Nao Hibino / Makoto Ninomiya çiftini 6-1, 6-1 ile yenerek birlikte ilk şampiyonluklarına uzandı.