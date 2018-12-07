Tefecilik operasyonunda 17 tutuklama

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere geçtiğimiz çarşamba günü operasyon düzenledi. 25 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, pos cihazı, tabanca, kredi kartı ile yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest bırakılırken, 23'ü adliyeye sevk edildi. CHP İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.