Tekirdağ buz tuttu

Dışarıda yürüyüş yapan vatandaşlardan Kurtuluş Danacılar, "Her gün hava değişiyor. Dün de güzeldi, bugün de güzel. Çıktık yürüyoruz. Kışın güzelliği de budur işte yaz farkı. Hava durumuna bakıyoruz birkaç gün sonra güneşi göreceğiz. Diğer günlere göre biraz farklı oluyor ama bunun tadı da başka bir ses çıkarıyor. Kütür kütür ses çıkarıyor insanın hoşuna gidiyor. Ağır ağır yürüyoruz daha zevkli oluyor. Yani koşamıyorsun istediğin gibi hareket edemiyorsun" dedi.

Dinçer Alataş isimli vatandaş ise, "Seviyorum böyle havayı, geziyorum. Kışı seviyorum. Tabi bazı yerlerde yürümekte zorluk çekiliyor ama arterler açık. Ben ellerimi cebimde geziyorum ama elleri ceplerinde gezmesinler. Elleri serbest gezsinler. Ayağı kayar sakatlık çıkar" diye konuştu.

Halil Dağ