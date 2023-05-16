Tekirdağ'da depremzedelerin otelden çıkartılma kararı ortalığı karıştırdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından depremzede aileler ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Tekirdağ'da konaklama tesislerine yerleştirilmişti. Depremzedelerin kendilerine tahsis edilecek kalıcı konutların yapımından önce geçici olarak kullandıkları otelden sözleşme süresinden önce çıkartıldığı iddiası şehri karıştırdı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile kentte yer alan özel bir konaklama tesisi arasında yapılan anlaşma gereği tesis depremzedelerin kullanımlarına sunulmuş, sözleşmenin sonra ereceği tarih 2023 Ağustos ayı olarak belirlenmişti. Ancak, depremzede ailelere sunulan tebligat ile sözleşme süresinin dolduğu ve bu nedenle konaklama tesislerinin boşaltması gerektiği belirtildi.

Yaşanan olayla ilgili olarak durumu yerinde gözlemlemek için konaklama tesislerine giden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yaşanan durum ile ilgili bilgimiz var. Bu sorunu çözeceğiz merak etmeyin, içiniz rahat olsun. Anladığım kadarıyla sizlere sözleşme süresi dolmadan çıkın denildi. Bunu çözeceğiz” dedi.

Konaklama tesisi önünde toplanarak duruma tepki gösteren depremzedeler, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada; “Deprem bölgesi AK Parti'ye oy verdi diye bize bunu mu reva gördüler? Hani özgür bir ülkeydik? Bizim orada yaşam alanımız 6 ayda yapılacak denilerek altı aylık sözleşme yaptık, dediler. Eğer konutlar tamamlanamazsa, 6 ay sonra yine bir uzatma yapılacak, denildi. Bizim burada çocuklarımızın okulları var, sınavı var. Biz ne yapacağız? Bu tamamen oy ile alakalı. Sosyal medyada zaten depremzedelere yönelik bir linç kampanyası var. Şimdide böyle devam ediliyor. AK Parti'ye oy verdiğimiz için böyle yapılıyor. Şimdi inadına AK Parti'ye oy vereceğiz” dedi.

Halil Dağ - Tunay Özdemir



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