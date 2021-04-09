Tekirdağ'da film gibi olay: Montu ile cebindeki 30 bin lirası sır oldu

Malkara'nın Sağlamtaş Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Hasan Özcan, Süleymanpaşa ilçesinden satın aldığı evin taksitini ödemek için montuna koyduğunu iddia ettiği yaklaşık 30 bin lira parayla Malkara'ya geldi. Hasan Özcan, ilçe merkezinde minibüsten indikten bir süre sonra montuyla birlikte mont cebine koyduğu parasının üzerinde olmadığını fark edince şoke oldu. Bindiği minibüste de montunu bulamayan yaşlı adam, soluğu karakolda aldı.

“Minibüste uyuyakaldım”

Montunu tamamen giymediğini ve minibüste uyukladığını ifade eden Özcan, “Ev almıştım, taksidini peşin yatırmak için yanıma para aldım. Minibüse bindikten sonra üzerimdeki montu tam giymemiştim. O sırada uyuklamışım. Dalgınlıkla arabadan indikten bir sonra da montumun üzerimde olmadığını fark ettim” diye konuştu.

Hasan Özcan, parasının bulunması halinde bir miktarını hayır için kullanacağını söyledi. Yaşlı adamın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

