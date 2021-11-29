Tekirdağ'da fırtına dev ağaçları uçurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra etkili olan fırtına Tekirdağ'da hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran fırtına sebebiyle Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan ağaçlık alanda 5 adet dev ağaç ve 100. Yıl Mahallesinde bulunan 1 adet ağaç fırtınaya daha fazla dayanamayarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Halil Dağ



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