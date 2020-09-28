Teknofest 2020'ye 7 ödülle damga vurdu

Teknoloji üreten bir Türkiye için bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını arttırmayı hedefleyen TEKNOFEST'e bu yıl Bahçeşehir Koleji öğrencileri damga vurdu.

“TEKNOFEST 2020'de Bahçeşehir Koleji'nin 6 kampüsüne 7 ödül”

6 kampüsten toplam 41 öğrenci ve 17 proje ile katılım sağlanan TEKNOFEST 2020'DEN 7 ödül kazanıldı.

Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi “DrDır10” Takımı, TEKNOFEST 2020 ‘de “Uçan Araba Tasarım Yarışması” serbest kategoride ‘Türkiye birincisi' oldu. Takıma ödülü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Festivale Biyoteknoloji alanında katılan Ankara 50. Yıl Anadolu Lisesi Bombyx Mori takımı online gerçekleştirdikleri jüri sunumu sonucunda “Fikir” kategorisinde ‘Türkiye üçüncüsü' oldu. Bahçeşehir Koleji Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi “3E Proje Takımı” İnsanlık Yararına Teknolojiler - Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, aynı kampüsün Fen ve Teknoloji lisesi Orion Proje Takımı Eğitim Teknolojileri alanında Jüri Özel ödülünü aldı. Festivale "Akıllı Ulaşım" kategorisinde katılan Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü Ortaokul “Pro_ikili” takımı Türkiye ikincisi oldu. “İnsansız Su Altı Sistemleri” kategorisinde 3. lük Ödülünün sahibi Nakkaştepe 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi ‘Cosmos Gravity' takımı oldu, İnsanlık Yararına Teknolojiler - Sağlık ve İlk Yardım kategorisinde katılan Pendik Kampüsü Ortaokul takımı ‘Andromeda' ise Türkiye üçüncüsü oldu.

“Türkiye bilim ve teknoloji ihraç eden bir ülke olacak”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, fen ve teknoloji liselerini Türkiye'nin gelecek projesi olarak gördüklerinin altını çiziyor, bilim ve teknoloji üreten öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Genel Müdür Özlem Dağ; “yakın gelecekte ve orta vadede Türkiye'nin bilim ve teknoloji ihraç eden ülke olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizi evrensel bilim ve teknolojiye sadece entegre olabilen değil, üreten liderler olarak yetiştiriyoruz. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en önemli unsurlarından olan TEKNOFEST'te öğrencilerimizin ödüllerinden çok, katılım ve projelerini önemsiyoruz” diyor.

“Başarı tesadüf değil çünkü inovatif, yenilikçi ve iddialıyız”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, inovatif, yenilikçi ve iddialı eğitim anlayışı ile öğrencilerinin vizyonunu geliştirmeyi sürdürdüklerinin altını çiziyor ve ekliyor: “Öğrencilerimiz teknolojiyi kullanan, üreten bireyler olarak yetişiyor. Eğitimi dört duvarın arasından çıkarttık, değişen paradigmalara ayak uydurduk bu sayede geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Ama bu başarı bir tesadüf değil. Benimsediğimiz yenilikçi ilkelerimizi, teknolojinin tüm imkanları ile birleştiriyoruz. Öğrencilerimiz sağladığımız imkanlar ile önce geliştiriyor sonra tasarlıyor. Ve başarı tesadüf olmaktan çıkıyor. Bahçeşehir Koleji olarak ulusal ve uluslararası başarılarımızla, güçlü akademik kadrolarımızla ve inovatif bakış açımızla yepyeni başarılar için hazırız.”