TEKNOFEST'e büyük ilgi

Uzun zamandır heyecanla beklenen ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST, Samsun'un ev sahipliğinde yapılıyor. Kentin ulusal ve uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacak festival, Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Festival, ilk gününde yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşların yoğun katılımıyla açıldı.

Bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler, askeri ve resmi güvenlik birimleri ile çok sayıda standın açıldığı festival alanında en dikkat çeken yerlerden biri de Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin standı oldu. Stantta Formula-1 yarış aracının simülasyonu bulunuyor. Ayrıca teknolojinin son ürünü sanal gerçeklik gözlüğü ile Beat Saber oyunu izletiliyor. Özellikle çocuk ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği oyun gözlüğü takanları eğlencenin doruğuna çıkarıyor. Bunun dışında karelok oyunu da çocukların ilgisini çekiyor.

Yakında semaları süsleyecek insansız savaş uçağı Kızılelma'nın yerini aldığı festivalde teknolojinin son ürünü milli silahlar, kara araçları ile ilk defa düzenlenen Hyperloop Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülen 'Spectraloop' aracı da görücüye çıktı. Stantlara yoğun ilgi gösteren gençler sergilenen araçların teknolojileri hakkında bilgi ediniyor.

Organizasyonun şehre çok önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu'da ikinci TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Festivalin ilk gününde alanda büyük coşku hakim. Katılım beklediğimizden daha yüksek gerçekleşiyor. TEKNOFEST şehrimiz için büyük bir fırsat. Tüm vatandaşlarımızı festival alanını gezerek bu heyecanı yaşamalarını bekliyoruz” dedi.