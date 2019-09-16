İhlas Haber Ajansı

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TEKNOFEST'te TGRT Haber'in muhabiri olmak ister misiniz?

TEKNOFEST'te TGRT Haber'in muhabiri olmak ister misiniz?
TEKNOFEST'te TGRT Haber'in muhabiri olmak ister misiniz?

Geri sayım başladı! TGRT Haber'in de paydaşı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali yaklaşıyor. Tüm dünyanın objektiflerini çevireceği TEKNOFEST'te TGRT Haber'in aradığı muhabir sen olabilirsin.

SEN ÇEK-ANLAT, TGRT HABER TÜM DÜNYAYA DUYURSUN

Ekranların en hızlı, en güvenilir ve daima öncü haber kanalı TGRT Haber bir ilke imza atıyor. İlki geçen yıl yapılan ve tüm dünyanın gözünü ve kulağını ayıramadığı Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te gençlere muhabirlik yapma imkânı sunuyor.

TEKNOFEST'te TGRT Haber'in muhabiri olmak ister misiniz? İşte size fırsat! Teknolojiye meraklıyım, 'festival nerede ben oradayım' diyorsan, o anı en iyi ben yakalarım, Türk Yıldızları'nın, Solo Türk'ün muhteşem gösteri uçuşlarını en iyi ben çekerim, ben sunarım ve “aradığınız genç yetenek benim” diyorsanız tam size göre bir görev var. 

Yapmanız gereken tek şey; 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te katılıp sıra dışı deneyimlerini kayda alıp #TEKNOFESTGRT etiketiyle Instagram ve Twitter'de paylaşmak.Instagram ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Facebook kullanıcıları ise Facebook Messenger'dan çektikleri videoları TGRT Haber'e mesaj yoluyla iletebilirler.

Sen çek, anlat, gerisini TGRT Haber'e bırak.TGRT Haber tüm dünyaya duyursun...

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