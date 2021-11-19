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Tekstil fabrikası yangında kullanılmaz hale geldi

Tekstil fabrikası yangında kullanılmaz hale geldi
Tekstil fabrikası yangında kullanılmaz hale geldi

Uşak’ta bir fabrikanın harmanlama bölümünde başlayıp ve depo kısmına sıçrayan yangında soğutma çalışmaları başladı.

Tekstil fabrikası yangında kullanılmaz hale geldi - Tıkla İzle

Yangın, saat 14.00'a doğru İzmir - Uşak yolu üzerinde bulunan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 103'üncü Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; işçilerin içerde çalıştığı an tekstil fabrikasında harmanlama bölümünde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede fabrikanın depo kısmına sıçradı. Dumanları fark eden işçiler hızlıca fabrikayı tahliye ederken ekiplere de ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok saydı jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek çalışmalarını başlattı.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar kentin bir çok noktasından gözükürken, jandarma ekipleri ise etrafta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yangın, ekiplerin titiz çalışmasıyla söndürülürken başlatılan soğutma çalışmalarının ise sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

 Öte yandan yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç

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