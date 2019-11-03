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Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi
Tel Tamr'da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.

Tel Tamr’da SMO askerlerinin YPG'li teröristlerle çatışma anı görüntülendi - Tıkla İzle

Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları görüntülendi.

 SMO, Teröristleri taşıyan aracı imha etti

Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Tamr kasabasında YPG/PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tanksavar füzesi ile vurarak imha etti.

Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. SMO, Tel Tamr kasabasında YPG/PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tanksavar füzesi ile vurarak imha ettiğini duyurdu. Saldırıda çok sayıda teröristin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Hamad Alnajjar

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