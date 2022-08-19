Telefon dolandırıcıları FETÖ yalanıyla vatandaşın 150 bin lirasını dolandırdı

Küçükçekmece'de 20 Temmuz'da yaşanan olayda ev hanımı H.A.'yı (51) telefonla arayan şahıslar kendilerini savcı olarak tanıtarak, adının FETÖ dosyasına karıştığını söyledi. "Ancak bu işin yanlışlıkla olduğunu düşünüyoruz. Size operasyon olabilir. evinizde nakit para ya da altın varsa bize teslim edin. Bizde güvende kalsın, operasyon sonrasında size teslim ederiz" diyen dolandırıcılara inanan kadın, evdeki 150 bin liralık altın parayı poşete koyup elleriyle dolandırıcılara teslim etti.

H.A. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise koştu. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri parayı alan kişilerin il dışına kaçtıklarını tespit etti. Çalışmalar devam ederken aynı aracın 17 Ağustos günü tekrar İstanbul'a geldiği belirlendi. Polis aracı bulup 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Cabir Ö. ve Emre Ö.'nün bulunduğu araçta 300 bin lira değerinde de altın bulundu. Yapılan araştırmada o altınların da aynı yöntemle Balıkesirli 77 yaşındaki R.C.'den alındığı tespit edildi. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur

