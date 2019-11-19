İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı

Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı
Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı

Kırşehir ve Çorum'da kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran zanlı, 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı.

Telefonla Kırşehir'de yaşayan G.T., (74) ve A.R.T., (69) çiftini arayıp kendini savcı olarak tanıtan kişi, banka hesaplarının terör örgütü "PKK ve FETÖ" üyeleri tarafından ele geçirildiğini, polisin operasyon düzenleyerek evdeki değerli eşyalarına el koyacağını söyledi. Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, durumu polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgede güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheli A.T., (41) polis tarafından tespit edildikten sonra yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonrası Kırıkkale ve Kırşehir il emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otobüs terminalinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.