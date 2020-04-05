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TEM Otoyolu sessizliğe büründü

TEM Otoyolu sessizliğe büründü
TEM Otoyolu sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası ulaşımda yapılan kısıtlama nedeni ile her gün binlerce sürücünün kullandığı TEM Otoyolu boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehire ve Zonguldak'a seyahatlerin korona virüs önlemleri nedeni ile kısıtlanması kararının yürürlüğe girmesi sonrasında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi boş kaldı. Kararın 4 Nisan günü saat 00.00'da başlaması sonrasında Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri, komşu il sınırlarında denetim noktaları oluşturdu. Yapılan kontrollerde seyahat izni olmayan vatandaşlar şehre alınmıyor. 

Korona virüs tedbirleri kapsamında ulaşımda uygulanan kısıtlama nedeni ile her gün binlerce aracın geçtiği TEM Otoyolu boş kaldı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluğun en fazla yaşandığı İzmit Bekirdere Viyadüğü'nde az sayıda tır ve kamyonun geçiş yaptığı gözlemlendi.

Murat Kanber

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